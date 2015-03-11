Савченко угрожает снова возобновить голодовку – адвокат

Об этом она написала в своем письме, который привел в Twitter ее адвокат Николай Полозов.

"Если до конца недели украинские врачи не будут ко мне допущены и не подкорректируют мой вывод из голода, то с 16.03.2015 года понедельника я отказываюсь от еды и вывода из голода до встречи с врачами из Украины", - подчеркнула Савченко.

Она добавила, что соответствующее заявление передала в ФСИН России.

Савченко написала, что согласилась выйти из голодания 5 марта, чтобы ее не госпитализировали в больницу России и не начали кормить принудительно, а также, чтобы к ней допустили украинских врачей. Кроме того, Савченко отметила, что у нее развился острый панкреатит.

"Сегодня уже 11 марта, а разрешения украинским врачам на осмотр меня Россия не дает, при этом российские врачи самостоятельно выводят меня из голода, вводя в мой рацион все новые и новые продукты, которые мне не всегда подходят и от которых у меня уже острый панкреатит", - написала Савченко.

Читайте такжеСавченко начала есть детское питание и пить соки - адвокат

В свою очередь сам Полозов добавил, что выведение из голодовки проходит неправильно.

"К сожалению, все аргументы против возобновления голодовки Надежда отвергает. Считает это единственным способом борьбы за свои права в СИЗО", - добавил Полозов.

Надежда Савченко ждет допуска украинских медиков к ней до конца недели, после чего возобновит голодовку. pic.twitter.com/UWiKItqPdA - Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 11, 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко с 15 декабря 2014 голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В течение последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Адвокат Савченко Марк Фейгин ранее сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание.

«Рекомендации таковы, что ей нужно нежирную еду принимать в пищу. Она сейчас будет пить витаминизированные соки. Мы ей передали все необходимое. Перед тем мы проконсультировались с украинскими врачами через «Батькивщину», которая этим занимается», - рассказал адвокат, которого цитирует пресс-служба партии «Батькивщина».

По словам Фейгина, для Савченко привезли баночки с детскими питанием, которое не содержит красителей и химических добавок. В частности, это пюре и соки, которые нужно разводить водой.

Он также выразил возмущение тем, что в тюремной клинике не придумали ничего другого, чем после такого длительной голодовки дать Надежды куриный бульон, который тяжело усваивается.

Кроме того, Фейгин рассказал, что защита получила новые видеоматериалы, которые подтверждают, что Надежду похитили еще до того, как погибли российские журналисты, в убийстве которых РФ обвиняет Савченко.