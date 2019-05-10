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Волкер: украинцы ясно дали понять, что хотят в ЕС и НАТО

09:22, 10 мая 2019
Политика
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Волкер отметил, что только сами украинцы могут определять свое будущее / фото УНИАН

США поддержит выбор украинского народа относительно интеграции Украины в евроатлантические структуры, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Как отметил дипломат в Twitter, США “никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах”.

«Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают», - заключил он.

Напомним, начальники генеральных штабов стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) 22 мая в Брюсселе обсудят ситуацию с безопасностью и будущее взаимодействие с Украиной.

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Теги: #США#Украина#Волкер