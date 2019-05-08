Страны НАТО 22 мая обсудят в Брюсселе последние события и ситуацию в Украине

На заседании ожидается участие начальника генерального штаба Украины Виктора Муженко.

Начальники генеральных штабов стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) 22 мая в Брюсселе обсудят ситуацию с безопасностью и будущее взаимодействие с Украиной.

Как сообщается на сайте Альянса, председательствовать на встрече будет руководитель Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич.

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В частности, начальники генеральных штабов стран Альянса в 2019 году встретятся во второй раз с целью обсуждения доктрины НАТО по сдерживанию и обороне, а также с целью обеспечения содействия исполнению полномочий верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тодом Уолтерсом в зоне его ответственности.

Также будет проведено две сессии с участием начальников генеральных штабов стран - партнеров НАТО - одна из Украины, другая - с коллегами из стран Средиземноморского бассейна. Эти сессии будут сосредоточены на ситуации в Украине и регионе Среднего Востока и Северной Африки.

Встреча начальников генштабов Альянса начнется с общения с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, чтобы получить информацию о политическом контексте и обсудить ключевые стратегические вопросы, с которыми сталкивается НАТО.

"Сессия, касающаяся Украины, позволит начальникам генеральных штабов получить обновленную информацию о текущей ситуации с безопасностью, последние события и обсудить будущее взаимодействие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рекомендации и наставления начальников генштабов помогут и сформируют дальнейшие обсуждения перед министерской встречей министров обороны стран - членов НАТО, которая состоится в июне.