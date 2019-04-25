Княжицкий пообещал закон о языках нацменьшинств через полгода

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности уверяет, что закон об украинском языке никоим образом не унижает национальные меньшинства.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий обещает, что через полгода будет принято законодательство о защите языков национальных меньшинств и коренных народов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента перед принятием закона о функционировании украинского языка как государственного.

По словам Княжицкого, закон об украинском языке "будучи справедливым к украинцам, никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".

"Закон требует принятия, и мы вам это обещаем через полгода - законодательство о защите языков национальных меньшинств и коренных народов. Мы сделаем все, чтобы эти люди, которые живут в Украине, чтобы все граждане чувствовали себя дома", - отметил Княжицкий.