Княжицкий пообещал закон о языках нацменьшинств через полгода
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий обещает, что через полгода будет принято законодательство о защите языков национальных меньшинств и коренных народов.
Читайте такжеРада приняла закон о языке: все подробности
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента перед принятием закона о функционировании украинского языка как государственного.
По словам Княжицкого, закон об украинском языке "будучи справедливым к украинцам, никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".
"Закон требует принятия, и мы вам это обещаем через полгода - законодательство о защите языков национальных меньшинств и коренных народов. Мы сделаем все, чтобы эти люди, которые живут в Украине, чтобы все граждане чувствовали себя дома", - отметил Княжицкий.