Задержанные по подозрению в убийстве Немцова оказались троюродными братьями

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на "Кавказский узел". Издание ссылается на родственников подозреваемых. По их словам, Губашев и Дадаев — троюродные братья, уроженцы Итум-Калинского района Чечни.

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"Анзор приехал из Московской области 2 марта, посетил своих родственников в Чечне. Потом они с Зауром поехали к своим близким в Ингушетию", — добавил он, уточнив, что в момент убийства Немцова они находились в Москве.

И.о секретаря совбеза Ингушетии Альбер Барахаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию родственников задержанных о том, что Дадаев и Губашев около десяти лет не проживают в Ингушетии.

Напомним, ранее стало известно, что о подозрению в причастности к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова всего были задержаны четыре человека.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.