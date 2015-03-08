Задержанные по подозрению в убийстве Немцова оказались троюродными братьями
Анзор Губашев и Заур Дадаев, задержанные по делу об убийстве Бориса Немцова, приходятся друг другу родственниками.
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на "Кавказский узел". Издание ссылается на родственников подозреваемых. По их словам, Губашев и Дадаев — троюродные братья, уроженцы Итум-Калинского района Чечни.
Читайте такжеНезадовго до вбивства Нємцов заявляв, що Путін може його вбити
"Анзор приехал из Московской области 2 марта, посетил своих родственников в Чечне. Потом они с Зауром поехали к своим близким в Ингушетию", — добавил он, уточнив, что в момент убийства Немцова они находились в Москве.
И.о секретаря совбеза Ингушетии Альбер Барахаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию родственников задержанных о том, что Дадаев и Губашев около десяти лет не проживают в Ингушетии.
Напомним, ранее стало известно, что о подозрению в причастности к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова всего были задержаны четыре человека.
Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.