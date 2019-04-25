Вятрович рассказал об информационных «страшилочках» для остановки принятия закона о языке

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о распространении информационных «страшилочек» для остановки принятия закона о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Этот документ (проект закона о языке - УНАН) защищает права украинского языка как государственного, он предоставляет возможности обеспечения его функционирования именно в сферах государственного регулирования», - заявил он.

Вятрович отметил, что «все страшилочки о том, что это означает какую-то насильственную украинизацию - это лишь информационные атаки для того, чтобы остановить принятие этого закона».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.