Как украинцы оценивают деятельность ключевых политиков (соцопрос)

Граждане Украины считают, что на сегодня среди руководителей государства наиболее положительной является деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики 13-20 марта 2008 года.

В частности, 38% опрошенных положительно оценили деятельность премьер-министра, негативную оценку ее действий дали 45,4% респондентов.

Деятельность Арсения ЯЦЕНЮКА в должности председателя Верховной Рады Украины положительно оценивают 32,4% опрошенных, негативно – 31,1%.

Деятельность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО положительно оценивают 25,5% респондентов, в то время как негативную оценку ему поставили 53,1% респондентов.

Также, согласно результатам соцопроса, среди украинских политиков в марте текущего года наивысший рейтинг доверия получила Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, премьер-министру доверяют 37,7% украинцев, не доверяют ей – 47,4%.

Лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ доверяют 31,6% граждан, не доверяют ему – 54,6%.

29,5% респондентов доверяют Председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ, в то время как 32,1% ему не доверяют.

Лидеру одноименного блока Владимиру ЛИТВИНУ выразили доверие 27,2% респондентов, в то время как 42,5% не чувствуют к нему доверия.

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО доверяют 26,1% опрошенных, 53,3% – не доверяют ему.

25,5% опрошенных доверяют главе МВД Юрию ЛУЦЕНКО, не доверяет ему 53,5%. Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО пользуется доверием 19,7% граждан. В то же время ему не доверяют 64,6%. Первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ доверяют 17,7%, а не доверяют – 39,9% опрошенных. Одному из лидеров БЮТ Николаю ТОМЕНКО выразили доверие 17,6% респондентов, 35,3% – не доверяют ему, лидеру парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславу КИРИЛЕНКО доверяют 14,5% опрошенных, не доверяют - 36,1%.

Среди украинских политиков наихудший баланс доверия - недоверия имеет лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ, который пользуется доверием 13,9% граждан, тогда как 66,4% не доверяют ему.

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА имеет доверие среди 4,5% украинцев, а не доверяют ему 41,3% респондентов.

Всего в ходе исследования были опрошены по месту жительства 1 тыс. 205 респондентов, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ± 3%.