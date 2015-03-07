В Москве прошел пикет в поддержку Украины

В акции участвовало до двух десятков человек. Его согласовали с местными властями заранее.

Участники акции держали в руках плакаты с призывами к Кремлю прекратить военную агрессию против Украины, передает 5 канал.

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Кроме того, на транспарантах участников были портреты погибшего оппозиционера Бориса Немцова и заключенной украинской летчицы Надежды Савченко. Участники пикета также надели ленточки цветов украинского флага.

На митинг решительно отреагировали сторонники политики Путина. Несколько десятков людей с флагами России и "георгиевскими ленточками" собрались возле места проведения акции. Они пытались сорвать антивоенный пикет. Однако полиция предупредила любые столкновения.