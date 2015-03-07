Мать Савченко написала письмо Меркель
16:03, 07 марта 2015Политика
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Мать украинской летчицы, народного депутата от "Батькивщины" и делегата от Украины в ПАСЕ Надежды Савченко написала письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой посодействовать освобождению ее дочери.
Мать Надежды Савченко Мария / Bild
"Уважаемая госпожа Меркель, пожалуйста, помогите мне спасти мою дочь. Я обращаюсь напрямую к Вам и сильно надеюсь, что Вы как-нибудь поможете нам выйти из этого положения", - говорится в письме Марии Савченко, которое в субботу опубликовала Bild, сообщает ZN.
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По словам Марии Савченко, у Надежды есть алиби, поэтому она не может быть виновна в гибели российских журналистов, в чем ее обвиняют в РФ.
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