Савченко попросила врачей разработать рацион для выхода из голодовки - адвокат

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в Твиттере.

Как написано в заявлении, фотокопию которого выложил Фейгин, Савченко узнала от украинских врачей, что предложенный ей руководством УФСИН куриный бульон после долгого голодания является опасным для жизни.

В связи с этим она обратилась к врачам с просьбой разработать для нее сбалансированный рацион.

Читайте такжеУкраинские врачи удивлены решением российских коллег кормить Савченко бульоном"Я прошу врачей мсч 77 УФСИН РФ разработать сбалансированное питание, которое я смогла бы употреблять без риска для жизни", - говорится в заявлении.

Савченко с 15 декабря голодает в знак протеста против незаконного заключения в России. На протяжении последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

Вчера, 5 марта, в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.