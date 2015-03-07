Украина стала жертвой собственной порядочности - Саакашвили

Об этом в прямом эфире "Шустер Life" в пятницу, 6 марта, сказал советник Президента Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Обозреватель».

"Что получилось? Украина стала жертвой своей собственной порядочности. Все эти наши союзники в 90-х годах пришли и сказали: "Отдайте нам ваше ядерное оружие", - сказал Саакашвили.

Он напомнил, что Украина отдала даже стрелы. Взамен она теперь просит всего лишь современное оружие.

"Россия все это время плевать хотела на свои обязательства перед Западом. Она все время наращивала свою военную мощь. И что сейчас Украину должны наказывать за то, что она была порядочной?" - отметил Саакашвили.

Напомним, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко рассказал, что Россия пригрозила США наступлением на Киев в случае поставок оружия Украине.