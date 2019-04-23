Экс-президент Украины дал совет Зеленскому

Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона, отметил бывший президент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому, рассказав, что ему стоит непременно сделать на посту главы державы.

Екс-президент подчеркнул, что новая власть со вступлением в должность Владимира Зеленского своими решениями и поступками должна показать, что она – действительно новая, пишет "Главред".

"Из собственного опыта знаю, чем может обернуться сохранение людей из старой власти на должностях: когда я стал президентом, оставил на ключевых позициях людей из прошлого – они через время стали возвращаться и возвращать государство в это самое прошлое", – признался первый президент.

Он отметил, что Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

"В Украине всегда было так: один президент ориентируется на западный регион и "вбивает" в философию и идеологию всего государства идеи этого региона; приходит другой, который уже ориентируется на восточный регион, и начинает внедрять идеи восточного региона. Таким образом, Украина все время расколота… Эти 73% голосов Украины за Зеленского как раз и являются признаком того, что народ начал объединяться. Что примечательно и важно, Зеленский победил во всех регионах, за исключением одной только Львовской области! Это значит, что этого человека поддерживают люди не в отдельных регионах, руководствуясь своей местной философией, а население всей Украины", – подчеркнул Кравчук.

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И теперь Зеленский именно на это должен опираться и выстраивать жизнь страны в интересах всех без исключения граждан: всех национальностей, всех вероисповеданий, всех философских, идеологических и политических направлений. Он должен строить одну Украину, одно государство, уверен первый гарант.

"…вступая в должность президента, ему крайне важно учесть мировой опыт. Например, в Америке, если демократы приходят к власти, республиканцы отходят на вторые роли, а если приходят к власти республиканцы – отступают демократы. Ежели не придерживаться такого принципа, то отдельные личности будут оставаться у власти постоянно, как, например, при Януковиче часто говорили, что фактически это была власть Кучмы. Я не говорю о том, что против каждого представителя старой власти нужно заводить уголовное дело. Однако должен соблюдаться принцип: новые задачи – новая власть и новые лица на ключевых должностях", – заявил Кравчук.

Он напомнил, что Зеленский становится президентом Украины в непростое время.

"…и я хотел бы дать ему лишь один совет. Для него будет важно изначально дать понять украинцам, что он действительно прислушивается к народу, а в случае необходимости готов обращаться к прямой демократии. Он должен показать, что президент – с народом", – посоветовал Кравчук.

Также он советовал Зеленскому раз и навсегда четко обозначить свою позицию по всем вопросам, по которым сейчас существует неопределенность: "Ему нужно четко дать понять народу, что он думает по ключевым вопросам. Это необходимо, чтобы не было различных инсинуаций вокруг этого. Прежде всего, он должен обозначить, что будет бороться за мир всеми способами и будет добиваться мира, не поступаясь при этом интересами Украины… Я бы советовал ему собрать большую пресс-конференцию до инаугурации или после, дабы расставить все акценты".

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45%.