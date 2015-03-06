Помощник Генсека ООН: Савченко должна быть немедленно освобождена

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, об этом заявил помощник по правам человека Генерального секретаря организации Иван Шимонович на заседании Совета Безопасности ООН.

Читайте такжеМинздрав Украины определил врачей, которые обследуют СавченкоРанее сегодня адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил, что она обратилась к российским врачам с просьбой разработать сбалансированное питание, которое не несет угрозы жизни во время выхода из голодания.