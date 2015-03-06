Помощник Генсека ООН: Савченко должна быть немедленно освобождена
18:44, 06 марта 2015Политика
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Украинский депутат Надежда Савченко должна быть немедленно освобождена из российского плена по состоянию здоровья или по формуле "всех на всех".
REUTERS
Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, об этом заявил помощник по правам человека Генерального секретаря организации Иван Шимонович на заседании Совета Безопасности ООН.
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