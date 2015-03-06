Самоубийство Чечетова может быть не последним среди представителей прошлой власти – журналист

Такое мнение высказал журналист, автор криминальных расследований Олег Ельцов в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 7 марта в 17.00 на УНИАН-ТВ.

«Это зависит в большой степени от действий власти, прокуратуры, следствия. К сожалению, некоторые люди не могут пережить такого - перспективы сесть, скажем, лет на 10 на 15... Многие (среди чиновников, прокуроров, судей времен прежней власти) должны сесть, и если будет несколько больший контроль на границе, в частности, то, я думаю, что, к сожалению, не у всех могут выдержать нервы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

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21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога 4 млн 990 тыс. грн. 23 февраля за Чечетова был внесен залог и его освободили из-под стражи.

28 февраля его нашли мертвым. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома. Было открыто уголовное производство по факту смерти Чечетова по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

2 марта Чечетова похоронили на Южном кладбище в Киеве.