В Раде предлагают отменить депутатскую неприкосновенность уже на этой неделе

Принять изменения в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности предлагают уже 25 апреля.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает в четверг, 25 апреля, рассмотреть изменения в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время Согласительного совета.

«Я настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая только озвучила о том, что они собираются снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг», - сказала она.

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Геращенко подчеркнула, что «этот закон уже принят и вернулся из Конституционного суда».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки к соответствующему законопроекту.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, который касался дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.