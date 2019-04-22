В Раде предлагают отменить депутатскую неприкосновенность уже на этой неделе
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает в четверг, 25 апреля, рассмотреть изменения в Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время Согласительного совета.
«Я настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая только озвучила о том, что они собираются снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг», - сказала она.
Читайте такжеВладимир Зеленский побеждает на выборах в Украине: что известно о кандидате - биография, цитаты
Геращенко подчеркнула, что «этот закон уже принят и вернулся из Конституционного суда».
Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки к соответствующему законопроекту.
В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, который касался дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.