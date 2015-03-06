Правительство одобрило планы имплементации 35 актов законодательства ЕС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, речь идет о планах по внедрению в правовое поле Украины положений 35 актов законодательства ЕС в сферах, определенных Соглашением об ассоциации:

- технические барьеры в торговле (4 акта законодательства ЕС) – 1 план;

- государственные закупки (1 акт законодательства ЕС) – 1 план;

- интеллектуальная собственность (19 актов законодательства ЕС) – 1 план;

- окружающая среда (2 акта законодательства ЕС) – 2 плана;

- законодательство об учреждении и деятельности компаний, корпоративном управлении, бухгалтерском учете и аудите (1 акт законодательства ЕС) – 1 план;

- защита прав потребителей (8 актов законодательства ЕС) – 1 план.

"Принятие этого распоряжения будет способствовать совершенствованию законодательства, которым регулируется создание и деятельность обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, основателем которых является одно лицо, а также прозрачному информированию участников процедур государственных закупок. Кроме того, будет обеспечена гармонизация системы защиты прав потребителей, интеллектуальной собственности и государственного рыночного надзора Украины с аналогичными системами ЕС", - говорится в сообщении.

Выполнение указанных планов имплементации будет осуществляться Минэкономразвития вместе с другими государственными органами в соответствии с компетенцией.