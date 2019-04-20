Конституционный суд открыл производство относительно переименования бывшей УПЦ МП

Производство открыто по представлению 49 депутатов Верховной Рады.

Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов Верховной Рады относительно закона, который обязывает бывшую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в названии свою принадлежность к России.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Конституционного суда (КС). "Определением коллегии судей открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда", - говорится в сообщении.

Депутаты обратились в КС с соответствующим представлением 18 января 2019 года. Уполномоченными по поручению указаны депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко. В частности, депутаты просят признать неконституционным закон "О внесении изменения в ст. 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины" от 20 декабря 2018 года № 2662–VIII.

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла законопроект, которым предусматривается переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. После этого документ подписал президент Петр Порошенко.