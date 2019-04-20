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Конституционный суд открыл производство относительно переименования бывшей УПЦ МП

18:48, 20 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация \ REUTERS

Конституционный суд открыл производство по представлению 49 депутатов Верховной Рады относительно закона, который обязывает бывшую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в названии свою принадлежность к России.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Конституционного суда (КС). "Определением коллегии судей открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда", - говорится в сообщении.

Депутаты обратились в КС с соответствующим представлением 18 января 2019 года. Уполномоченными по поручению указаны депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко. В частности, депутаты просят признать неконституционным закон "О внесении изменения в ст. 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины" от 20 декабря 2018 года № 2662–VIII.

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла законопроект, которым предусматривается переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. После этого документ подписал президент Петр Порошенко.

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Теги: #переименование#УПЦ МП#ПЦУ