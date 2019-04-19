Евросоюз после выборов продолжит поддерживать Украину на пути евроинтеграции - Мингарелли

Евросоюз продолжит поддерживать демократизацию и модернизацию Украины.

Председатель Представительства Европейского Союза Хюг Мингарелли подчеркивает, что Евросоюз продолжит поддерживать движение Украины на пути европейской интеграции после выборов президента, которые состоятся 21 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мингарелли сказал во время выступления перед краткосрочными наблюдателями Международной миссии по наблюдению за выборами ENEMO.

«Мы продолжим поддерживать Центральную избирательную комиссию. Мы также поддерживаем определенную деятельность по противодействию киберугрозам, которые существуют сегодня в Украине», - заявил Мингарелли.

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Также он сказал, что ЕС будет выделять средства на проведение экзит-полов.

«И мы надеемся, что второй тур состоится в оптимальных условиях, поскольку мы считаем, что украинский народ заслуживает, чтобы его выбор уважался во втором туре выборов», - подчеркнул Мингарелли.

В этой связи посол сказал, что ЕС продолжит быть на стороне украинского народа независимо от того, кто выиграет выборы.

«Мы продолжим поддерживать украинский народ, кто бы ни выиграл выборы, для содействия демократизации, модернизации страны и движения в направлении Европейского Союза», - заявил Мингарелли.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает за продолжение курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. «Этот курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, конечно», - заявил Зеленский.