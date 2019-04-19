"Я ни от кого не прятался": Зеленский объяснил, почему раньше не появлялся на политических ток-шоу

Кандидат в президенты пояснил, что он не прячется от журналистов, а много работает в студии "Квартал 95".

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что он не прятался от людей - его стратегией было достучаться до людей без популистских лозунгов и бахвальства.

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Об этом Зеленский заявил в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

В частности, кандидат сказал, что он ни от кого не прятался. "«Это наша стратегия. Я не хожу на ток-шоу, я уважаю ток-шоу, я уважаю экспертов, ведущих, журналистов. Я не могу ходить туда, где сидят люди старой власти и просто собачатся, занимаются просто пиаром, ничего дельного. Я хотел им показать, что без этого бахвальства, без популизма мы их сделаем и мы их сделали", - заявил он.

Зеленский пояснил, что он не прячется от журналистов, а много работает в студии "Квартал 95". "У меня переходной период очень сложный, кроме того мусора, который на меня вылили. У меня есть студия "Квартал 95", это мои родные люди, это большой бизнес, я передаю полномочия. У меня 500 запросов от западных СМИ и такое же количество от украинских журналистов, я не могу разорваться", - добавил он.