Польша и Украина могут определить список необходимого вооружения за несколько недель

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сегодня в Варшаве сказал глава польского Бюро национальной безопасности и обороны BBN генерал Станислав Козей.

"Я думаю тогда, когда украинская и польская сторона определят, что на самом деле может быть поставлено Украине. Ибо так говорить обо всем одновременно ничего не дает. Я думаю, что это дело ближайших недель, когда это должно быть выяснено", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть принято решение о поставках польского оружия для украинцев.

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Собеседник агентства не уточнил, когда именно может быть принято решение о поставке, отметив, что это также будет зависеть от украинской стороны.

"Это зависит, со стороны Украины будет уполномоченный представитель, который будет вести переговоры с польской стороной", - сказал он.

Козей заметил, что не существует запретов поставок оружия Украине на уровне НАТО или Европейского союза, но призвал не выводить вопрос поставок оружия в публичную плоскость.

"На эту тему надо меньше говорить публично и действовать дискретно", - сказал генерал.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Польше начал свой двухдневный визит глава СНБОУ Александр Турчинов, который уже провел переговоры с главой BBN.

Справка УНИАН. Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что Польша готова продавать Украине необходимое ей оружие, и что сама украинская власть должна определить, что именно ей необходимо.

По неофициальной информации, кроме поставленных украинцам бронежилетов и касок в конце прошлого года был подписан контракт на поставки польских беспилотников Fly Eye.