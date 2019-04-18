Зеленский о Бандере: герой для какого-то процента украинцев, это нормально и классно

Бандера - один из тех людей, которые защищали свободу Украины, отметил Зеленский.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, литературы, просто о героях Украины.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью "РБК-Украина". "Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем (в ходе декоммунизации, - УНИАН.) – это не совсем правильно", - считает он.

"Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем – героев, которые сегодня объединяют Украину? Такой накал в обществе, что нужно делать все возможное, чтобы объединять Украину. Как-то меня спросили, а чего именем Андрея Шевченко не назвали какую-то улицу? Для меня он герой, я правда так считаю", - добавил кандидат в президенты.

Напомним, 1 января 2019 года Украина отпраздновала 110-ю годовщину со дня рождения одного из самых известных украинских деятелей, главного идеолога и теоретика украинского националистического движения ХХ века, главы провода Организации украинских националистов Степана Бандеры.