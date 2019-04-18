В МинВОТ назвали сроки вывода войск РФ в случае появления на Донбассе миротворцев

У России будет три месяца, чтобы вывести свои войска с территории Донбасса.

Если Россия согласится на размещение миротворцев ООН на всей территории Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), то миссии нужно будет от трех до шести месяцев, чтобы произошел ввод контингента.

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Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, передает «Обозреватель».

Он отметил, что при таких обстоятельствах у России будет три месяца, чтобы вывести свои войска с территории Донбасса.

"В Министерстве делали расчеты для международной переходной администрации. Для размещения войск полицейской миссии с формированием международной администрации, для выделения средств, думаю, от трех до шести месяцев нужно для захода миротворцев. То есть, агрессор будет иметь на вывод своих войск с украинской территории три месяца", – сказал он.