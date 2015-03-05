Кернес отвергает выдвинутые обвинения и сомневается в возможности справедливого суда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, сегодня, 5 марта, в интервью «7 каналу» (Харьков) Кернес назвал «черным пиаром» заявления, которые правоохранительные органы делают накануне передачи в суд выдвинутых против него обвинений.

«Шумиха в прессе по делу против меня - это пиар на ровном месте. Я не признаю себя виновным, никаких новых доказательств нет, в суде будут предъявлены все аргументы моей непричастности и политической мотивированности этого дела», - заявил Кернес.

Мэр выразил убеждение, что Генпрокуратура пытается устроить предвзятый судебный процесс и дискредитировать его перед харьковчанами.

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«Последнее заявление на сайте Генеральной прокуратуры о том, что я подозреваюсь в серьезных преступлениях, - это попытка силовиков изобразить работу. Уже год меня преследуют, изображают следствие, а на самом деле пытаются дискредитировать перед харьковчанами. Конкретный пример - попытка изменить подсудность: несмотря на то, что якобы местом преступления Генпрокуратура определила Харьков, судить меня хотят в Киеве. Это очевидная попытка устроить ангажированный процесс, иметь возможность давления на суд. Исходя из этого, я не жду справедливости от тех, кто меня обвиняет, не верю, что суд будет справедливым, но готов бороться», - сказал Кернес.

Как сообщал УНИАН, следователи Генеральной прокуратуры Украины 2 марта сообщили Кернесу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено об окончании досудебного расследования.

По состоянию на 4 марта, потерпевшие и Кернес уже ознакомились с материалами уголовного производства. В настоящее время с материалами производства знакомится сторона защиты, после чего уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в Высший специализированный суд Украины для определения подсудности.