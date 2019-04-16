На выборах в Раду за партию Зеленского готовы проголосовать наибольшее количество украинцев

Опрос КМИС показал, что по состоянию на середину апреля высокие шансы быть избранными в парламент имеют представители шести партий.

На сегодняшний день рейтинг партий возглавляет «Слуга народа», за ней идут «Оппозиционная платформа - За Життя» и «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного 9-14 апреля.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля, электоральные симпатии распределились бы следующим образом: 12,4% украинцев проголосовали бы за партию «Слуга народа»; 7,5% - за партию «Оппозиционная платформа - За Життя»; 6,6% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»; 5,8% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»; 2,4% - за партию «Гражданская позиция»; 2,4% - за партию «Сила и Честь»; 2,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко;

2,2% - за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»; 1,1% - за партию «Оппозиционный блок», 0,7% - за партию «Блок Святослава Вакарчука"; 0,6% - за партию «Объединение «Самопомич»; 0,5% - за партию «Наши»; 0,5% - за партию «УКРОП».

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Другие партии в целом поддержали бы 2,7% респондентов; 1% опрошенных вычеркнули бы в бюллетене все партии, испортили бы бюллетень; 5,1% - решили бы не участвовать в голосовании; 42,9% - не определились, за кого голосовать; 3,1% - отказались отвечать на вопросы.

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, - именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине апреля, то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, а также 2 партии, чей рейтинг близок к проходному барьеру", - отметил социолог.

Так, 25,9% украинцы, которые определились с выбором, проголосовали бы за партию «Слуга народа»; 15,7% - за партию «Оппозиционная платформа - За Життя»; 13,9% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»; 12,1% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»; 5,1% - за партию «Гражданская позиция»; 5% - за партию «Сила и Честь»; 4,8% - за Радикальная партия Олега Ляшко; 4,6% - за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»; 2,3% - за партию «Оппозиционный блок»; 1,5% - за партию «Блок Святослава Вакарчука"; 1,4% - за партию «Объединение «Самопомич»; 1,1% - за партию «Наши»; 1% - за партию «УКРОП»; за другие партии – в целом 5,6%.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.