Украина готова направить специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери - Нищук

Министр культуры добавил, что это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира.

Украина готова отправить лучших специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры Евгений Нищук.

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«Надеемся, что пожарным удастся спасти необычайную достопримечательность и не дать ей исчезнуть с культурной карты мира. От себя хочу подчеркнуть, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!» — написал Нищук.

Министр культуры добавил, что это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира.

«Работа Минкультуры — сохранение для грядущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы как страна, которая теряет наследство на оккупированных территориях, как никто другой знает, как больно наблюдать это вживую», — добавил Нищук.

Как сообщал УНИАН, пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обрушились его шпиль и крыша.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Под утро пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали.