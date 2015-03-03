Рада рассмотрит вопрос об аресте судей Вовка, Кицюка и Царевич

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято на заседании комитета.

В выступлении на поддержку соответствующего представления в ВР из Генеральной прокуратуры прокурор Киева Сергей Юлдашев проинформировал депутатов, что в отношении Вовка расследуется уголовное производство по вынесению им неправосудного решения в деле об отчуждении недвижимого имущества в отсутствие ответчика по делу. Относительно судей Кицюка и Царевич открыто и расследуется уголовное дело за вынесение ими неправомерных решений по делу о привлечении к ответственности за административное правонарушение двух участников Автомайдана. В частности, как отметил Юлдашев, указанные судьи назначали к рассмотрению и рассматривали протоколы, не завизированные надлежащим образом инспекторами ГАИ.

После обсуждения вопроса о судьях комитет принял решение вынести на рассмотрение в сессионный зал ВР представление Генпрокуратуры, которое также было поддержано председателем Верховного Суда Украины Ярославом Романюком.

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За рассмотрение вопроса в отношении судьи Вовка проголосовали 17 из 20 присутствующих на заседании членов комитета, в отношении судьи Кицюка - 15, в отношении судьи Царевич - 16.

Как отметил председатель комитета Руслан Князевич, этот вопрос сегодня планировалось вынести на вечернее заседание ВР.

В свою очередь в комментарии журналистам народный депутат от “Самопомочи”, член комитета Руслан Сидорович сказал, что на заседании комитета присутствовал судья Кицюк.

Он отметил, что комитет лишь проверяет надлежащее оформление обращения в сессионный зал, и фактически вопрос остается за сессионным залом ВР.

Как сказал Сидорович, без решения Верховной Рады у этих судей нет препятствий для выезда из страны.