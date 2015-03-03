Россия продолжает акты агрессии против Украины - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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“В нарушение договоренностей, достигнутых в Минске 5 и 19 сентября прошлого года, а также подписанного в Минске 12 февраля Комплекса мероприятий по имплементации Минских соглашений, российская сторона продолжает акты агрессии в отношении Украины, предоставление поддержки террористическим группировкам “ДНР” и “ЛНР”, а также другие действия, направленные на дальнейшее обострение ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, - сказал Перебыйнис.

В частности, продолжаются концентрация и передвижение военной техники российских Вооруженных сил, в частности танков, бронетранспортеров, другой бронированной техники, реактивных систем залпового огня, зенитных и артиллерийских установок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также фиксируется перемещение с территории РФ в Украину техники и личного состава российских Вооруженных сил, активно проводится воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами российских Вооруженных сил, в том числе с неоднократным нарушением воздушного пространства Украины в районах ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.