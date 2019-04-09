Ляшко подарил своему однопартийцу Мосийчуку носорога (фото)
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко подарил статуэтку носорога своему однопартийцу, народному депутату Игорю Мосийчуку.
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Об этом стало известно благодаря фотографу Яну Доброносову – он опубликовал в Facebook фотографию статуэтки носорога на рабочем месте народного депутата.
«Сегодня в ВР мало конструктива», – отметил Доброносов в публикации.
В комментариях к публикации появился Мосийчук, который и объяснил происхождение статуэтки.
«При чем тут конструктив? Это подарок Олега Ляшко мне», – отметил нардеп.
В комментариях депутат объяснил, что собирает фигурки носорогов, так как это его любимое животное.
«Носороги не сходят с выбранного пути», – пояснил Мосийчук.
Напомним, фотокорреспондент УНИАН 20 апреля прошлого года сделал в сессионном зале Рады снимок, на котором лидер Радикальной партии Олег Ляшко держит в руках глиняную корову и радуется.
Вместе с ним на фото - народные депутаты Игорь Мосийчук и Валерия Заружко. Зачем Ляшко глиняная корова - неизвестно.