Ляшко подарил своему однопартийцу Мосийчуку носорога (фото)

Мосийчук объяснил, что собирает фигурки носорогов, так как это его любимое животное.

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко подарил статуэтку носорога своему однопартийцу, народному депутату Игорю Мосийчуку.

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Об этом стало известно благодаря фотографу Яну Доброносову – он опубликовал в Facebook фотографию статуэтки носорога на рабочем месте народного депутата.

«Сегодня в ВР мало конструктива», – отметил Доброносов в публикации.

В комментариях к публикации появился Мосийчук, который и объяснил происхождение статуэтки.

«При чем тут конструктив? Это подарок Олега Ляшко мне», – отметил нардеп.

В комментариях депутат объяснил, что собирает фигурки носорогов, так как это его любимое животное.

«Носороги не сходят с выбранного пути», – пояснил Мосийчук.

Напомним, фотокорреспондент УНИАН 20 апреля прошлого года сделал в сессионном зале Рады снимок, на котором лидер Радикальной партии Олег Ляшко держит в руках глиняную корову и радуется.

Вместе с ним на фото - народные депутаты Игорь Мосийчук и Валерия Заружко. Зачем Ляшко глиняная корова - неизвестно.