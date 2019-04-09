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Ляшко подарил своему однопартийцу Мосийчуку носорога (фото)

14:07, 09 апреля 2019
Политика
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Игорю Мосийчуку подарили фигурку носорога / фото УНИАН

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Об этом стало известно благодаря фотографу Яну Доброносову – он опубликовал в Facebook фотографию статуэтки носорога на рабочем месте народного депутата.

«Сегодня в ВР мало конструктива», – отметил Доброносов в публикации.

В комментариях к публикации появился Мосийчук, который и объяснил происхождение статуэтки.

«При чем тут конструктив? Это подарок Олега Ляшко мне», – отметил нардеп.

В комментариях депутат объяснил, что собирает фигурки носорогов, так как это его любимое животное.

«Носороги не сходят с выбранного пути», – пояснил Мосийчук.

Скриншот - Facebook

Напомним, фотокорреспондент УНИАН 20 апреля прошлого года сделал в сессионном зале Рады снимок, на котором лидер Радикальной партии Олег Ляшко держит в руках глиняную корову и радуется.

Вместе с ним на фото - народные депутаты Игорь Мосийчук и Валерия Заружко. Зачем Ляшко глиняная корова - неизвестно.

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Теги: #Рада#Олег Ляшко#Мосийчук