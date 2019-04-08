Дебаты Порошенко и Зеленского: в "Олимпийском" обратились к НОТУ

Администрация НСК «Олимпийский» обращается к Национальной общественной телерадиокомпании Украины и средствам массовой информации с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

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Об этом говорится в заметке на странице НСК «Олимпийский» в Facebook. «Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия», говорится в сообщении.

Администрация стадиона подчеркивает, что после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно будет сформировать и обнародовать точную сумму.

Как сообщал УНИАН, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК «Олимпийский» обойдется, ориентировочно, в 6 млн грн.

По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

Перед этим должны состояться дебаты между двумя кандидатами в президенты.