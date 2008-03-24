Аваков: сила и меткость метателя бутылки говорит о причастности... горсовета

Председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ обвиняет руководство Харьковского горсовета в провокациях.

Как сообщается на сайте облгосадминистрации, в частности, комментируя случай с бутылкой, которая была брошена сегодня в кабинет губернатора, А.АВАКОВ отметил, что его невозможно запугать такими провокациями.

«В то же время А.АВАКОВА удивило то, с какой невероятной точностью и силой был осуществлен бросок - все-таки пробиты два стекла», - говорится в сообщении.

А.АВАКОВ считает, что к этому причастно руководство Харькова. «Автор этих провокаций известен - это люди, которые сидят в руководстве горсовета. Но такими действиями они ничего не добьются. То, что сами себе насыпали порошок, бросили бутылку в окно губернатору… Нам хотят предложить такую манеру полемики. Для меня это неприемлемо. Та атмосфера, которую предлагают принять нашему городу, атмосфера хаоса и скандала, неприемлема для Харькова», - заявил А.АВАКОВ.

Руководитель области также напомнил, что такая ситуация в Харькове началась в конце 2006 года с событий на улице Клочковский и остается неизменной все это время.

«Сейчас осуществляются попытки дискредитации силовых структур. Я этого не допущу, - заявил А.АВАКОВ. - Как высший государственный чиновник в области, уполномоченный Президентом, я не допущу дискредитации и пренебрежения правами работников правоохранительных органов. И СБУ, и милиция, и прокуратура - это все те госслужащие, право которых нужно уважать, и недопустимо со стороны каких-либо людей, в частности народных депутатов и чиновников горисполкома, их игнорировать».

«Сегодняшний случай - это лишь отдельный мазок с картины, в которой комфортно чувствуют себя городские художники», - сказал руководитель области.

А.АВАКОВ также заявил, что не намерен усиливать охрану в связи с инцидентом или вставлять бронированные окна у себя в кабинете. «Пусть КЕРНЕС ездит на бронированных «Мерседесах», - сказал руководитель области.

«Бутылка, брошенная в окно губернатору, сигнал о том, что к вам в окно может влететь все что угодно», - сказал А.АВАКОВ.