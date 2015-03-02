ВР не поддержала урезания пенсий работающим пенсионерам

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект (№ 2212) проголосовали только 164 народных депутата из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом, в частности, предусматривается временное ограничение пенсий работающим пенсионерам до 1 января 2016 года. При этом, в то же время, не предусматривалось ограничение пенсий для военнослужащих, работников, в частности, МВД, силовых органов, которые привлечены к проведению АТО.

Вместе с тем после нерезультативного голосования лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что “без принятия всего пакета, внесенного правительством, уже через две недели Украину ожидает финансовый коллапс”.