Вопрос отставки Гонтаревой будет решаться после получения транша МВФ - Луценко

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко пообещал, что судьба экономического блока Кабмина и руководства Нацбанка может решаться только после того, как Украина получит деньги от Международного валютного фонда.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua, реагируя на вчерашнюю новость о том, что небольшие фракции потребовали сначала рассмотреть отставку Гонтаревой, а потом законопроекты, необходимые для получения кредита МВФ.

"Я уполномочен заявить: сразу после получения транша будет проведен разбор экономического блока Кабмина и НБУ", - заверил Луценко.

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По его мнению, если уволить Гонтареву сейчас, это может сказаться на кредитной программе. "Требование отставки сегодня нужно только для срыва программы МВФ", - подчеркнул он.

Напомним, что наиболее яростно отставку главы НБУ требует фракция Радикальной партии, также такое решение поддерживают в "Самопомощи".

Первый транш от МВФ должен поступить к середине марта, если Верховная Рада примет законопроекты, необходимые для фонда. Речь идет о сумме в 10 млрд долларов.