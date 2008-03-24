Замы Луценко не заинтересованы в расследовании гибели Чорновола?

Народный рух Украины будет настаивать на отставке Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель НРУ, народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК.

По его словам, одним из оснований для отставки А.МЕДВЕДЬКО является, в частности, торможение с расследованием гибели Вячеслава Чорновила.

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что раскрытие тайны смерти В.Чорновила и его соратников должно быть делом чести для Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Б.ТАРАСЮК снова высказал убеждение, что речь идет «о политическом убийстве». По его словам, завтра, в 9-ю годовщину гибели председателя Руха В.Чорновила, состоится пикетирование Генеральной прокуратуры с требованием расследовать дело В.Чорновила, с учетом всех обстоятельств и показаний свидетелей.

На пресс-конференции председатель следственной комиссии Народного руха Украины Николай СТЕПАНЕНКО отметил, что расследование дела зашло в тупик, потому что «воспитанники КУЧМЫ и КРАВЧЕНКО остаются в своих должностях».

Он подчеркнул, что «на сегодняшний день около 20 работников Министерства внутренних дел и прокуратуры получили повышение в звании и находятся во влиятельных должностях, и это те люди, которые тормозили дело и влияли негативно на расследование».

Как сказал Н.СТЕПАНЕНКО, «по меньшей мере трое заместителей у ЛУЦЕНКО не заинтересованы в расследовании этого дела». При этом он не уточнил, о каких заместителях идет речь.

Как сообщалось, 25 марта 1999 года на трассе Борисполь-Золотоноша трагически погиб лидер Народного руха Украины Вячеслав Чорновил.

Завтра, по словам Б.ТАРАСЮКА, предусматривается панихида и возложение цветов к кресту на месте гибели В.Чорновила, а также к могиле В.Чорновила и к памятнику лидеру Руха на ул. Грушевского.