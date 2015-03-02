Савченко отказалась прекратить голодовку

Как сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, посетивший летчицу в СИЗО "Матросская тишина", правозащитникам не удалось уговорить Савченко отказаться от голодовки.

В свою очередь член СПЧ Елизавета Глинка, также навестившая в понедельник летчицу, оценила состояние Савченко как средней тяжести.

"Она чувствует себя плохо, жалуется на слабость", — сказала Глинка.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Читайте такжеАдвокат: Немецкие врачи дали Савченко срок до 8 марта - дальше смерть или инвалидность

26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.