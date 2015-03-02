США ищут подрядчика для перемещения военных по Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте государственных закупок правительства США, передает "Апостроф".

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Предполагается, что подрядчик должен обеспечить все оборудование, транспорт и персонал, необходимый для обеспечения транспортировки военнослужащих США, которые будут отправлены в Украину для подготовки украинской армии. Как сообщается на сайте, местом пребывания американских военнослужащих станет Львов и Львовская область. Подготовка бойцов Нацгвардии будет осуществляться на Яворовском полигоне во Львовской области.

Напомним, ранее представители США сообщали о намерении отправить своих военнослужащих в Украину для подготовки бойцов Национальной гвардии. По предварительным данным, американские военнослужащие уже со следующего месяца займутся подготовкой 600 украинских военных.