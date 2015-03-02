Адвокат: Немецкие врачи дали Савченко срок до 8 марта - дальше смерть или инвалидность

Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Кроме того, ранее врачи у нее диагностировали сердечно-сосудистую недостаточность. При обследовании ее независимыми немецкими медиками они определили точку невозврата как 6-8 марта. По заключению специалистов, после этих чисел она не сможет вернуться к нормальной полноценной жизни, она останется или инвалидом, или это приведет к летальному исходу", - сказал Полозов.

По его словам, медики Федеральной службы исполнения наказаний отказываются предоставить адвокатам документацию о состоянии здоровья Савченко.

Он добавил, что в среду в Басманном суде состоится заседание относительно обжалования действий следствия.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.