"Может решить все проблемы": экс-депутат Госдумы объяснил, почему Кремль очень боится Зеленского

Зеленский может решить все проблемы Украины, полагает российский оппозиционер.

Российский оппозиционер, депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Боровой заявил, что Кремль очень боится кандидата в президенты Украины 2019 и шоумена Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.

Зеленский абсолютно не устраивает власти РФ тем, что способен решить все украинские проблемы, рассказал политик в комментарии "Главреду".

По словам собеседника, Кремль очень нервничает из-за перспективы избрания Зеленского президентом на выборах в Украине 2019.

"Потому совершенно неудивительно, что российские "фабрики троллей" активно подключились к работе в поддержку Порошенко (президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Украина Петр Порошенко — Ред.)", — добавил эксперт.

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Экс-депутат Госдумы отметил, что месседж троллей сводится к тому, что "президентом Украины должен стать кто угодно, только не Порошенко".

"…но только очень глупый человек не поймет, что содержательная часть этого послания Кремля заключается в прямо противоположной идее — "президентом Украины должен стать кто угодно, кроме Зеленского", — объяснил оппозиционер.

"В то же время Кремль очень боится Владимира Зеленского, потому что он — реформатор. Зеленский — это та же модель, что и Михаил Саакашвили в Грузии (уже бывший грузинский лидер, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" — Ред.)...", — сказал Боровой.

Политик полагает, что Зеленский действительно может положить конец коррупции и изменить соотношение сил украинских и российских армий, способен прекратить коррупцию в вооруженных силах и заработок на войне.

"Зеленский совершенно не устраивает Кремль тем, что способен решить все украинские проблемы. Как в Грузии, где не было армии, спецслужб, где существовала огромная агентурная сеть, Михеил Саакашвили и Иване Мерабишвили (бывший глава грузинского МВД, экс-премьер — Ред.) за два года изменили страну кардинальным образом", — заявил эксперт.

Оппозиционер подчеркнула, что "в Грузии были олигархи, которые торговали с Россией, зависели от нее, были "воры в законе" — за два года все это исчезло, как не бывало".

"Представьте себе, что за два года кто-то в Украине поборет коррупцию, кто-то сделает Украину пусть не благополучной сверхдержавой, но хотя бы благополучным государством. А благополучная Украина — самое страшное для Кремля, что только может произойти", — утверждает собеседник.

Боровой отметил, что нельзя быть полностью уверенными в успешном решении Зеленским всех проблем, но есть признаки создания кандидатом в президенты на выборах в Украине 2019 мощной команды реформаторов.