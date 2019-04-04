"Может решить все проблемы": экс-депутат Госдумы объяснил, почему Кремль очень боится Зеленского
Российский оппозиционер, депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Боровой заявил, что Кремль очень боится кандидата в президенты Украины 2019 и шоумена Владимира Зеленского, поскольку он — реформатор.
Зеленский абсолютно не устраивает власти РФ тем, что способен решить все украинские проблемы, рассказал политик в комментарии "Главреду".
По словам собеседника, Кремль очень нервничает из-за перспективы избрания Зеленского президентом на выборах в Украине 2019.
"Потому совершенно неудивительно, что российские "фабрики троллей" активно подключились к работе в поддержку Порошенко (президент и кандидат в президенты на выборах 2019 Украина Петр Порошенко — Ред.)", — добавил эксперт.
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Экс-депутат Госдумы отметил, что месседж троллей сводится к тому, что "президентом Украины должен стать кто угодно, только не Порошенко".
"…но только очень глупый человек не поймет, что содержательная часть этого послания Кремля заключается в прямо противоположной идее — "президентом Украины должен стать кто угодно, кроме Зеленского", — объяснил оппозиционер.
"В то же время Кремль очень боится Владимира Зеленского, потому что он — реформатор. Зеленский — это та же модель, что и Михаил Саакашвили в Грузии (уже бывший грузинский лидер, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" — Ред.)...", — сказал Боровой.
Политик полагает, что Зеленский действительно может положить конец коррупции и изменить соотношение сил украинских и российских армий, способен прекратить коррупцию в вооруженных силах и заработок на войне.
"Зеленский совершенно не устраивает Кремль тем, что способен решить все украинские проблемы. Как в Грузии, где не было армии, спецслужб, где существовала огромная агентурная сеть, Михеил Саакашвили и Иване Мерабишвили (бывший глава грузинского МВД, экс-премьер — Ред.) за два года изменили страну кардинальным образом", — заявил эксперт.
Оппозиционер подчеркнула, что "в Грузии были олигархи, которые торговали с Россией, зависели от нее, были "воры в законе" — за два года все это исчезло, как не бывало".
"Представьте себе, что за два года кто-то в Украине поборет коррупцию, кто-то сделает Украину пусть не благополучной сверхдержавой, но хотя бы благополучным государством. А благополучная Украина — самое страшное для Кремля, что только может произойти", — утверждает собеседник.
Боровой отметил, что нельзя быть полностью уверенными в успешном решении Зеленским всех проблем, но есть признаки создания кандидатом в президенты на выборах в Украине 2019 мощной команды реформаторов.