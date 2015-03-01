Раде предложили расследовать причины обвала гривни

Проект под номером 2247 внесен в парламент нардепами от Блока Петра Порошенко Сергеем Каплиным и Юрием Соловьем, пишет Lb.ua.

"В государстве происходят спекулятивные процессы, которые привели к стремительному росту иностранной валюты и девальвации гривни. Последствиями этих процессов являются существенное повышение цен и обнищание населения. Для общества непонятны причины, которые приводят к девальвации гривни, и многочисленные спекуляции на валютном рынке. Именно поэтому предлагается создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая должна выяснить причины такой ситуации", - сказано в пояснительной записке к документу.

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Основная задача комиссии - получить полную и достоверную информацию о решениях должностных лиц на валютном рынке, а также о причинах и предпосылках стремительного колебания курсов, которые происходили в Украине в последние дни. Срок деятельности комиссии - один месяц с дня принятия постановления.