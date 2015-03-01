В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В частности, в Москве участники акции пройдут от Славянской площади к Москворецкому мосту, где в ночь на субботу был застрелен Немцов. Разрешенное количество участников до 50 тысяч человек.

К маршу памяти Немцова присоединится колонна в поддержку Савченко. Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин в Twitter.

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В данный момент марш памяти Бориса Немцова стартовал в Санкт-Петербурге.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.