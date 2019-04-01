В Кремле заявили, что не намерены обсуждать статус Крыма независимо от результатов выборов президента Украины

Песков утверждает, что все произошедшее в Крыму "было сделано в строгом соответствии с законодательством Украины и на основе международного права".

В Кремле заявляют, что не намерены обсуждать статус Крыма независимо от результатов выборов президента Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Что касается упоминания Крыма в этом контексте (обсуждение после выборов в Украине – УНИАН), мы также считаем недопустимым. Ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более слова "оккупация" или "аннексия" абсолютно не применимы ни де-факто, ни де-юре к Крыму", - подчеркнул Песков.

Он утверждает, что все произошедшее в Крыму "было сделано в строгом соответствии с законодательством Украины и на основе международного права".

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.