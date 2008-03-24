Министр юстиции едет в Брюссель консультироваться с НАТО

25 марта, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК будет находиться с официальным визитом в Брюсселе для участия в консультациях Украина-НАТО по юридическим вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, в ходе визита предусматриваются консультации по политико-правовым вопросам сотрудничества Украины с НАТО.

В частности, планируется участие министра юстиции в заседании Политического Комитета НАТО с Украиной. Планируется доклад украинского министра по вопросам проведения в Украине конституционной и судебной реформ, а также борьбы с коррупцией. Министр юстиции примет участие в дискуссии и ответит на указанные вопросы.

Планируется также ряд других официальных встреч.