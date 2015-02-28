Порошенко назначил председателя Винницкой ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Виннице во время совещания.

Президент зачитал указ: “Назначить председателем Винницкой облгосадминистрации Валерия Викторовича Коровия”.

«Сегодня я здесь, чтобы представить нового руководителя области Коровия и поблагодарить бывшему губернатору Анатолию Олейнику и всей общине Винницкой области”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеПрезидент назначил нового главу Запорожской ОГАПрезидент отметил, что Винниччина сегодня на первом месте по мобилизации. “Винничане в сложное для страны время не скрываются, а становятся в первые ряды на защиту государства”, - сказал президент.

Он поставил новому руководителю области задачи, в первую очередь, наладить диалог с обществом. “Диалог с обществом и народом нам сегодня нужен как воздух. Также по рукам должна получить “пятая колонна”, которая пытается дестабилизировать ситуацию в стране, а нам сегодня нужно единство”, - сказал президент.