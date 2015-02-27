Возле территориальных вод Латвии зафиксированы два российских корвета и подводная лодка

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Twitter Национальных вооруженных сил Латвии .

"В исключительной экономической зоне Латвии в девяти морских милях от границы ее территориальных вод Национальные вооруженные силы идентифицировали два российских противолодочных корвета класса Parchim и одну подводную лодку", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля в исключительной экономической зоне Латвии идентифицировали российский военный корабль класса Samara.

Читайте такжеВ исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российские военные корабли6 февраля в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 10 морских миль от территориальных вод страны зафиксировали военный корабль РФ класса Finik, а также подводная лодка.

Присутствие военных кораблей и самолетов на Балтике фиксируется все чаще.

При этом Россия не нарушает ни воздушное пространство, ни территориальные воды. Вместе с тем ее самолеты не отвечают на запросы контролеров, чем грозят гражданской авиации.