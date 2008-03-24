Ющенко и Буш уедут из Украины в один день

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбудет на саммит НАТО в Бухарест вечером 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что накануне отъезда В.ЮЩЕНКО в Бухарест планируется государственный визит в Украину Президента США Джорджа БУША. По словам И.ВАННИКОВОЙ, сейчас продожается подготовка к этому визиту.

Среди прочего, по ее словам, во время украинско-американских переговоров планируется коснуться вопроса присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО накануне саммита в Бухаресте и др.

Напомним, что визит президента США к Украине запланирован на 31 марта - 1 апреля.