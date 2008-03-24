Ющенко и Буш уедут из Украины в один день
12:42, 24 марта 2008Политика
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С переговоров - на саммит в Бухаресте
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
Она напомнила, что накануне отъезда В.ЮЩЕНКО в Бухарест планируется государственный визит в Украину Президента США Джорджа БУША. По словам И.ВАННИКОВОЙ, сейчас продожается подготовка к этому визиту.
Среди прочего, по ее словам, во время украинско-американских переговоров планируется коснуться вопроса присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО накануне саммита в Бухаресте и др.
Напомним, что визит президента США к Украине запланирован на 31 марта - 1 апреля.
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