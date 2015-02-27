Путина перепутали с боевиком «Исламского государства» в эфире CNN (видео)

В эфире телеканала CNN во время сюжета о разоблачении личности боевика "Исламского государства" по прозвищу "Джихадист Джон", вместо изображения террориста на экране появился портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Espreso.tv.

Отметим, это уже не первый "прокол" журналистов телеканала. Недавно CNN во время сюжета, посвященного главным вызовам, с которыми столкнулась Европа, показал карту, обозначив территорию Украины российским флагом.

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Также в начале февраля канал дал бегущей строкой новость о том, что «Обама намерен вооружить проамериканские войска». Речь шла о поставках оружия Украине.