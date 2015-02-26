В Житомире снесли бюст большевика Пархоменко (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков общественных активистов демонтировали бюст Пархоменку, расположенный на перекрестке улиц Ольжича и Победы.

«Бюст Пархоменко не находился на балансе ни одного коммунального учреждения, поэтому в течение последних пол года он находился в плачевном состоянии. Община Житомира решила помочь городскому совету и перенести его на территорию «Зеленстроя», что было согласовано с и.о. городского головы, теперь на этом месте будет памятник идеологу украинского национализма Олегу Ольжичу», - рассказал УНИАН один из инициаторов сноса бюста Пархоменко депутат Богунского районного совета Житомира Михаил Слипченко.

Читайте такжеНа Житомирщине еще на один памятник Ленину стало меньшеВ то же время, как сообщает 1.zt.ua, в горсовете Житомира заявили, что разрешения на демонтаж бюст активистам никто не давал.

Справка УНИАН: Олег Ольжич (настоящее имя Олег Кандыба) (1907-1944) - видный деятель Организации украинских националистов, литератор родился в 1907 году в Житомире в семье известного украинского поэта Александра Олеся. Получил образование в Праге; занимался научно-исследовательской работой и археологическими исследованиями; издал несколько собственных поэтических сборников.

В 1929 году стал членом вновь созданной Организации Украинских Националистов, в которой руководил образовательной референтурой. Принимал участие в деятельности Карпатской Украины. С 1942 года - заместитель председателя провода ОУН, а в 1944 году, после ареста Андрея Мельника, возглавил руководство организации. 23 мая 1944 года арестован во Львове немецким гестапо. 9 июня - годовщина со дня гибели Олега Ольжича. Украинца замучили немецкие гестаповцы в концлагере Заксенхаузен в 1944 году.