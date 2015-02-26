Всю неделю фракции и члены комитетов интенсивно работают с чиновниками - Гройсман

Диалог между правительством и Верховной Радой Украины относительно принятия изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2015 год» «идет лучше», чем это было перед его принятием. Об этом написал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

В частности, он пишет: «На сегодняшней встрече Совета коалиции с премьером мы окончательно решили провести рассмотрение изменений в государственный бюджет и сопутствующих законов все же на отдельном заседании в понедельник. Всю неделю фракции и члены комитетов интенсивно работают с чиновниками». «Хочу отметить, что сейчас диалог идет лучше, чем это было до принятия самого бюджета. В результате такой совместной работы большинство спорных вопросов снято, а ряд предложений со стороны депутатов правительством воспринят», - отмечает Гройсман.

Читайте такжеВ Европарламенте объективно оценивают события в Украине - Гройсман

Председатель ВР также подчеркивает, что «сегодня стало понятно, что в понедельник будем готовы выходить в зал для голосования, если мы продолжим эту работу и на выходных. Так и решили. В этой ситуации даже выигрыш в один день - хороший сигнал для наших партнеров, что Украина готова двигаться вперед. Сигнал, важен для положительного решения о выделении кредита МВФ, который мы ожидаем 11 марта».