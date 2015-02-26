Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Савченко, голодающей уже 76 день

Об этом после посещения Савченко сообщил Радио Свобода ее адвокат Илья Новиков.

«Оно ухудшается, но, к счастью, медленнее, чем мы опасались. Она считает, что продержится еще как минимум две недели. К счастью, она сказала, что вчера у нее просто сильно болел желудок. Поэтому ей трудно стоять. Поэтому она сидела, облокотившись на стол. В целом ее состояние только немного хуже, чем на прошлой неделе», - сказал Новиков.

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Накануне Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда Москвы, который продлил срок ареста Савченко до 13 мая. Тогда во время заседания Савченко заявила, что к следующему суда может не дожить.

После этого заседания адвокаты не смогли попасть к закрытию СИЗО в украинской летчице. То, как выглядела Савченко во время заседания Мосгорсуда, в котором она участвовала через видеоконференцию, вызвало у защиты тревогу. Сегодня один из адвокатов Новиков посетил свою подзащитную в СИЗО «Матросская тишина».

В декабре Савченко начала голодовку и продолжает его до сих пор. 19 февраля защиту летчицы сообщил, что она отказалась даже от инъекций глюкозы.

В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе. В конце июня сепаратисты захватили его в плен, перевезли через границу и передали российским силовикам. После этого Савченко взяли под стражу в России. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен до их смерти. Савченко все обвинения отвергает.

В конце января следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы

По сообщению Агентства Франс Пресс, также сегодня президент Сената Франции Жерар Ларше заявил в Москве, что он обсуждал с российскими властями судьбу Савченко, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О подробностях разговора Ларше не сообщил.