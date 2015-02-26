ЕС возложил на Россию ответственность за здоровье Савченко

Европейский Союз возложил на Россию ответственность за здоровье украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко и призвал ее освободить.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном сегодня в Брюсселе.

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Решение Московского городского суда о признании законным продления ареста Савченко до 13 мая несет тяжелые последствия, потому что она объявила голодовку в знак протеста против ее незаконного похищения из Украины и вывоза в Россию, «Россия несет ответственность за ее очень хрупкое здоровье», - говорится в заявлении.

ЕС призвал российскую власть «срочно освободить Савченко по гуманитарным соображениям». «Это будет отвечать недавно согласованному пакету мер по реализации Минских договоренностей и склонности освободить всех заложников и задержанных, которые связаны с конфликтом в Украине», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.