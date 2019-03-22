Генпрокуратура вызвала на допрос бизнесмена-беглеца Курченко

Курченко должен явиться к следователю ГПУ 26 марта в 14.00.

Генеральная прокуратура вызывает на допрос украинского бизнесмена Сергея Курченко, который находится в розыске.

Соответствующая повестка обнародована на сайте Генпрокуратуры.

Курченко должен явиться 26 марта в 14.00 к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Гайдара.

В документе сказано, что бизнесмена вызывают для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве №42016000000003393 от 16.11.2016, открытом по фактам создания преступной организации, завладения средствами путем злоупотребления служебным положением, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и другим.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил ГПУ разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Курченко.

ГПУ было предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Курченко «в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, в частности, завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее большой материальный ущерб».

В ГПУ отмечали, что убытки, нанесенные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд грн.

Правоохранители также сообщили, что по соответствующим фактам Курченко уведомлен о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.